- O fetița de doar 9 ani a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia cu familia. Copila avea semne de violența pe corp. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați a deschis un dosar penal pentru omor calificat. Mama copilei este principalul suspect și se afla in custodia politistilor. Politia…

- O vacanța in Sicilia poate fi remediul perfect pentru episodul rece care a traversat Romania in ultimele saptamani. Clima mai blanda din Mediterana, peisajele superbe și istoria concentrata in „varful de cizma” al Peninsulei Italiene sunt doar cateva motive pentru a-ți organiza singur un city-break…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- O tanara de 22 de ani din UK a avut o vacanța de coșmar in frumoasa Italie. Ea ar fi fost violata intr-o pizzerie, chiar de barmanul localului. Cum s-ar fi produs totul. Caz halucinant in Italia. Vacanța unei tinere din UK s-a transformat intr-un adevarat coșmar. Fata de 22 de ani ar fi fost […] The…

- O noua generație de adolescenți francezi este atrasa de gruparea terorista Statul Islamic, celebra pentru actele sale de autoincendiere ale captivilor in Irak, și pare sa fie in mod ingrijorator susceptibila la propaganda grupului, potrivit șefului direcției de securitate interna DGSI a Franței, Nicolas…

- Nikolai Ogolobiak, in varsta de 33 de ani, care in 2010 a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru uciderea ritualica a unor adolescenți, a fost grațiat pentru participarea sa la razboiul din Ucraina, scrie BBC. I would like to remind you that one of the main goals of russia's war against Ukraine,…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Polițiștii din Giurgiu protesteaza luni la sediul IPJ Giurgiu pentru ca sunt nemulțumiți de modificarea programului de lucru. Sindicaliștii de la SNPPC, inarmați cu tobe și vuvuzele, au luat decizia de a protesta, in fiecare zi de luni, pana la soluționarea revendicarii, și anume a modificarii programului…