Copil salvat de la înec într-un ştrand dezafectat în care s-a adunat apă Un copil de opt ani a cazut, joi seara, in apa acumulata in fostul strand municipal din Vaslui, actualmente inchis, si a fost la un pas de a se ineca. Baiatul a fost salvat in ultimul moment de un barbat aflat in zona bazei sportive administrate de municipalitate, informeaza Vremea Noua . Potrivit declaratiei martorilor aflati in zona respectiva, apa acumulata avea o adancime de aproximativ 1,7 metri si s-a adunat in urma ploilor si ca urmare a izvorarii din panza freatica. „Ar fi putut avea loc un eveniment nefericit pentru comunitatea noastra. Un copilas care se juca cu mingea in zona strandului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

