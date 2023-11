Copil lovit de tren la Iași, fiindcă nu sunt suficiente autobuze școlare In județul Iași, un copil in varsta de 12 ani care se indrepta spre școala, impreuna cu sora sa de 13 ani, a fost lovit de un tren, pe cand cei doi copii traversau liniile de cale ferata de la Podul Iloaiei. La școala din localitatea Podul Iloaiei merg pe jos foarte mulți copii din satele vecine, fiindca nu sunt suficiente autobuze școlare. Nepasarea Minsterului Educaței și a guvernanților, in general, omoara suflete nevinovate de copii. Un baiețel de 12 ani a fost lovit de un tren care circula cu viteza. Acesta traversa liniile de cale ferata impreuna cu sora lui de 13 ani, in drum spre scoala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

