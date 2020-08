Copil înghițit de apele Timişului ZAGUJENI – Pompierii caraseni cauta in raul Timis, la aceasta ora, un baiat de 17 ani, de la Centrul de Plasament din Zagujeni. Daniel Bradeanu a plecat la scaldat cu alti tineri si s-a pierdut in ape, in zona unei foste balastiere! UPDATE. Trupul neinsuflețit al copilului a fost gasit in jurul orei 10 seara de scafandrii de la ISU Arad! A fost cerut si ajutorul ministrului de Interne, Marcel Vela, care a ordonat si interventia scafandrilor. „Am ordonat sa vina urgent si doi scafandri de la Arad ca sa intervina alaturi de cel de la Resita si celelalte forte ale ISU Semenic“, ne-a spus ministrul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

