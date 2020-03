Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat astazi la ora 10:00 confirmarea a inca doua cazuri, dupa ce, noaptea trecuta, fusesera confirmate inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe…

- Caz 90 Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in 13.03. Caz 91 Copil, 1 an din Bacau, contact cu matușa venita din Italia in 03.03 confirmat in 13.03. Matușa este asimptomatica urmeaza testarea. Caz 92 Femeie, 41 ani din Iași, lucreaza in Mureș venita din Dubai in 08.03;…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta vineri noaptea confirmarea a inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau, numarul la nivel national ajungand la 95. Potrivit sursei citate, este vorba despre un copil de un an din Bacau, contact cu matusa venita…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS a anuntat vineri noaptea confirmarea a inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. In felul acesta numarul, la nivel national, a ajuns la 95.Potrivit sursei citate, este vorba despre un copil de un an din Bacau, contact…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta oficial ca au fost confirmate inca sase cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate in tara noastra ajunge astfel la 95. La 100 de cazuri, se intra in a treia fata de interventie impotriva epidemiei.Caz…

- (UPDATE, ora 17:50) Inca patru cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania – doua in Covasna si doua in Brasov. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, una dintre cele patru persoane este un barbat de 44 de ani din Brasov care s-a intors din Boston pe 11 martie, fiind internat cu simptomatologie…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmat pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, barbatul de 51 de ani a fost contact direct al suceveanului in varsta de 71 ...

- Pacientul este un barbat de 40 de ani, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, deoarece a revenit in țara din Italia. Autoritațile anunța un nou caz de corovanirus. Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie deoarece a revenit…