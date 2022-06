Stiri pe aceeasi tema

- *Ați vazut-o?* La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 17:00, la sediul Secției nr.2 de Poliție Ploiești s-a prezentat o femeie care a declarat faptul ca, fiica sa, BARBU ALEXANDRA-IULIANA, in varsta de 17 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani, disparut din Jimbolia județul Timiș. In data de 08 iunie a.c., DRAGUȚ MARIUS PETRE ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- O femeie care era disparuta de cateva zile, din Cluj-Napoca, a fost gasita moarta, in apropierea localitații bihorene Aleșd. ”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire sesizarea plecarii voluntare din Cluj-Napoca,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 57 de ani care a disparut in dimineața de 20 aprilie de la o locuința din municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit. BUDAI STEFAN, in varsta de 57 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu a plecat voluntar de la…

- *IPJ TIMIȘ* Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au depistat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bamcomat de cryptomonede din Timișoara. In fapt, astazi, 9 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…