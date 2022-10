Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 octombrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați de reprezentanții Spitalului de Copii Louis Țurcanu din municipiul Timișoara cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile, in jurul orei 14:00, la spital s-a prezentat un minor, in varsta de 6 ani, insoțit de mama…

- Un copil de șapte ai a fost lovit de o mașina in localitatea Frata, județul Cluj. Minorul a fost transportat de urgența la spital. O șoferița in varsta de 39 de ani a accidentat, luni, 10 octombrie, un minor care traversa drumul județean DJ150 din localitatea Frata. Copilul se intorcea de la școala…

- TRAGIC… Accident rutier grav, petrecut astazi, 7 octombrie, in comuna Zorleni. Un copil de 2 ani a fost lovit de o mașina, minorul fiind lasat pe drum nesupravegheat. A fost solicitata o ambulanța la 112, copilul fiind conștient. A fost alocata o ambulanța SAJ Vaslui – Substația Barlad, de tip C2 cu…

- Un barbat din Petroșani, in varsta de 46 de ani, a fost reținut și este cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce ar fi lovit intenționat un alt barbat cu mașina. Potrivit IPJ Hunedoara, miercuri dupa-amiaza, un barbat in varsta de 46 ani din Petroșani, in timp ce conducea o mașina pe strada Jiului…

- La data de 21 septembrie in jurul orei 08.19, in timp ce conducea autoturismul pe raza orașului Broșteni, un barbat a surprins și accidentat un localnic angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Din accident a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanța…

- Accident de circulație la intersecția bulevardului Constantin Brancoveanu cu strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un barbat de 77 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina pe trecerea de pietoni. Victima traversa strada regulamentar.

- Accident grav, vineți, la Timișoara. Un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca din municipiul Timișoara, dinspre bulevardul Cetații inspre strada Grigore Alexandrescu, iar la intersecția cu strada Ioan Plavoșin a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune…

- La data de 30 iulie, ora 16.00, un barbat de 59 ani, din comuna Vatra Moldovitei, in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 176 din localitatea Moldovita, a acrosat pe o minora de 5 ani, din Bucuresti, care se deplasa in calitate de pieton impreuna cu matusa acesteia de 52 ani, angajandu-se brusc in traversarea…