- Astazi, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un minor ar fi fost muscat de un caine, pe o plaja din zona Mamaia Nord.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind…

- Cei doi salvamari care au fost batuți , duminica, de un grup de turiști din București au povestit pentru ziarul Adevarul de la ce pornit scandalul pe plaja din Eforie Nord. Agresorii s-au enervat pe unul dintre salvamari care mergea cu ATV-ul pe plaja. Turiștii au aruncat cu pietre și sticle catre aceștia…

- Aceste fapte au fost savarsite in perioada 13 iunie 22 iulie a.c., in statiunea Vama Veche, in municipiul Constanta si in statiunea Saturn. In prezent, barbatul se afla la sediul Politiei municipiului Mangalia pentru audieri, urmand ca Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia sa se pronunte asupra…

- Incidentul a avut loc joi dimineața, pe plaja Cerna din stațiunea Saturn. Un barbat a intrat cu mașina pe plaja și a ramas blocat acolo. A fost nevoie de intervenția unui buldoexcavator pentru ca autovehiculul sa fie scos din nisip, iar barbatul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…

- Femeie inecata, pe plaja din dreptul complexului Alezzi din Mamaia Nord, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in Mamaia Nord, pe plaja din dreptul complexului Alezzi.Potrivit primelor informatii oferite de ISU Constanta, este vorba despre o femeie care…

- Rata de acoperire vaccinala la nivel national este de 26%, a anunțat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.„Pana la 2 iunie , cea mai mare rata de acoperire vaccinala, de aproape 35%, e la grupa de varsta 60-69 de ani, urmat de grupa de varsta 70-79 de ani, cu 32,8%, si de cei…

- Incidentul s-a produs la Scoala Gimnaziala nr. 206 din cartierul Drumul Taberei din Capitala, inainte de inceperea cursurilor. Elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul usii in momentul in care s-a produs accidentul. Profesorii au fost cei care au apelat numarul de urgența…