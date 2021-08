Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de trei ani aflat in mare, in zona Mamaia Nord, a fost muscat, luni seara, de un caine care era tot in apa, cu stapanul sau. Copilul a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni,…

- In jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un minor a fost muscat de un caine, pe o plaja din zona Mamaia Nord.

- Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 18.00, pe o plaja din Mamaia Nord, aflata in raza administrativa a Navodariului. Un copil de trei ani din Arad, care se afla in apa cu tatal sau, a fost mușcat de fața de un caine din rasa Akita Inu aflat tot in apa, cu stapanul sau, un barbat de 53 de ani din…

- Astazi, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un minor ar fi fost muscat de un caine, pe o plaja din zona Mamaia Nord.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind…

- Un barbat, de 43 de ani, a fost amendat cu 10.000 de lei pentru ca a intrat cu masina pe plaja din statiunea Saturn. Politia a anuntat printr-un comunicat ca barbatul respectiv mai este cercetat in patru dosare penale pentru infractiuni la Codul Rutier, savarsite in ultimele cinci saptamani, in statiuni…

- Trei camioane s-au ciocnit, miercuri, pe Autostrada A4, in judetul Constanta, iar in urma evenimentului rutier o persoana a fost ranita. Traficul nu a fost blocat, circulatia desfasurandu-se pe banda a doua, informeaza News.ro . Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din…

- Un barbat de 23 de ani a fost rapit de pe strada de fostul iubit al prietenei sale, fiind agresat. Autorul faptei, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Navodari au fost sesizati, prin apel 112, ca un barbat de 23…