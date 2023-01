Copil de 11 ani, accidentat mortal pe trecerea de pietoni de o ambulanță Inceput de an tragic pentru un copil de 11 ani, care a fost accidentat mortal, pe trecerea de pietoni, de o ambulața, care a fost și ea lovita la rindul ei de un TIR. Un cetațean bulgar, aflat la volanul unui TIR, pe direcția de mers București-Giurgiu, n-ar fi pastrat o distanța corespunzatoare fața de un echipaj din cadrul SAJ Giurgiu, intrand in coliziune cu aceasta, potrivit Giurgiuveanul . In urma impactului, ambulanța a fost proiectata pe trecerea de pietoni și a acroșat baiatul de 11 ani, caruia ii acordase prioritate de trecere. In ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a mai putut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

