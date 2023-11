Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in aceasta seara pentru salvarea unui copil prins sub rotile unui tramvai, in Oradea, cartier Nufarul.Potrivit ISU Bihor, la fata locului s au deplasat trei echipaje de pompieri cu autospeciale de prima interventie, autospeciala de descarcerare grea, echipajul de Terapie Intensiva…

- Copil prins sub roțile unui tramvai, in fața mamei: Intervenție de urgența a pompierilorUn copil de 10 ani a ramas, vineri seara, prins sub roțile unui tramvai, in Oradea. Pompierii intervin pentru salvarea copilului, anunța news.ro. „La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri…

- SCANDALOS… A fost prins cel mai periculos hoț din Vaslui. Este vorba despre cel care a dat spargerea la magazinul de bijuterii Coriolan, din Winmarkt Mall. A fost supranumit de polițiști, hoțul din guma, fiindca s-au crucit cand a vazut pe unde a intrat prin efracție in spațiul comercial. S-a intins…

- Cel puțin șase oameni au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din Murcia, Spania. Bilanțul este provizoriu pentru ca deocamdata pompierii nu au cercetat toata cladirea, potrivit autoritaților spaniole. Autoritațile spun ca numarul morților ar putea crește. Pompierii cauta persoane…

- INCERCARE CUMPLITA… O operațiune dramatic, contracronometru, are loc acum la Uricari, in comuna Voinești, pentru salvarea unui barbat de 47 de ani ingropat sub un mal de pamant prabușit peste el. Sunt trimise la caz echipaje de pompieri precum și echipaje medicale de la Barlad. “Victima este complet…

- Un hoț a reușit sa fure mii de lei, dupa ce a montat ilegal un dispozitiv artizanal in bancomate din Capitala. El a pus dispozitivul special in fanta bancomatelor, locul unde sunt primiți banii cash de oamenii care retrageau bancnotele. Insa, un barbat care a vrut sa scoata patru mii de lei de la un…

- PERICOL… Panica la Huși, unde un bloc de locuințe a fost cuprins de flacari! Imobilul se afla pe strada Ștefan cel Mare și este cunoscut ca fiind un imobil construit pentru nefamiliști, insa, de-a lungul timpului, apartamentele respective au fost ocupate de familii cu copii. Pompierii se afla la fața…

