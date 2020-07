Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta din Constanta va fi amenajata in zona Badea Cartan si va costa aproximativ 68 de milioane de lei. Cererea cu privire la sistarea lucrarilor va merge la Curtea de Apel Constanta, pentru stabilirea competentei de solutionare.Curtea de Apel Constanta trebuie sa decida ce instanta trebuie…

- Curtea de Apel Cluj a desfiintat, marti, sentinta data de Judecatoria Nasaud in dosarul in care primarul orasului-statiune Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a fost condamnat la un an de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru savarsirea infractiunii de…

- PENAL… Dupa aproape 10 ani de procese, Gabriel Huides, sotul regretatei Manuela Huides, a primit sentinta de la Curtea de Apel Targu Mures. Judecatorii au decis condamnarea acestuia la 2 ani de inchisoare si un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, instanta a decis sa suspende executarea pedepsei…

- Judecatorii CCR au decis miercuri ca data alegerilor locale și parlamentare poate fi stabilita de catre Guvern, dar este posibil ca judecatorii sa motiveze ca și Parlamentul poate avea un rol in decizie. Curtea a stabilit ca prelungirea mandatelor aleșilor locali nu poate fi adoptata prin ordonanța…

- Judecatorii CCR au decis miercuri ca data alegerilor locale și parlamentare trebuie stabilita prin lege de catre Parlament, nu de catre Guvern. Curtea a stabilit ca prelungirea mandatelor aleșilor locali nu poate fi adoptata prin ordonanța de catre guvern, ci doar prin lege. Astfel, pana la finalul…

- Gabriel Oprisanu, fostul manager al Insitutului de Psihiatrie „Socola", a pierdut in prima instanta procesul prin care a dat in judecata atat unitatea medicala, reprezentata de actualul manager, Bogdan Saramet, cat si Ministerul Sanatatii, pentru ca a fost inlaturat de la conducerea spitalului. Curtea…

- Procesul in care este disputata donatia privind Colectia Dinu si Sevasta Vintila, piesa de rezistenta a Muzeului din Topalu, a avut ieri un nou termen la Curtea de Apel Galati.Surse apropiate cazului spun ca, in mod normal, la termenul de ieri ar fi urmat sa fie adus in discutie stadiul in care se afla…