Elevii de la Școala 178 din Capitala au impodobit braduții saptamana trecuta, iar in Ajunul Craciunului vor ajunge, toți 26, in centre pentru copii, secții de spitale și la familiile altor elevi ai școlii, cu posibilitați reduse. Este al optulea an in care cei mici fac asta și vor sa duca tradiția generațiilor urmatoare de elevi. In curtea școlii de pe strada Dridu e o harmalaie de nedescris marți, 21 decembrie. Copii mai mari și mai mici, carora abia li se vad ochii din cauza caciulii și fularului, insoțiți de parinți, stau in grupuri-grupulețe. 26 de brazi pentru 26 de bucurii Sunt nerabdatori…