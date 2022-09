Copiii sunt in siguranta. Politistii rutieri au verificat microbuzele, dar si soferii care ii duc pe copii la scoala

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii buzoieni au luat toate masurile necesare pentru un inceput de an școlar in liniște și siguranța, fiind efectuate verificari inainte de startul cursurilor, dar și stabilite prioritați de acțiune dupa ce elevii vor incepe efectiv orele.

- Polițiștii clujeni au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1C E58, in localitatea Cațcau. Din primele informații, au rezultat doar pagube materiale.„La data de 31 august a.c., in jurul orei 11.15 polițiștii au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe DN1C E58,…

- Politistii suceveni au desfașurat in data de 22 august 2022, intre orele 06:00 – 09:00 o actiune de verificare a legalitatii transportului rutier de persoane, avand in vedere ca nerespectarea legislatiei in acest domeniu poate avea consecinte din cele mai grave. Defectiunile tehnice ale vehiculelor,…

- Luni dimineața, intre orele 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Cluj, impreuna cu politisti ai formatiunilor rutiere au desfasurat, pe drumurile publice din județul Cluj, acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, context in care s-a verificat modul in care se efectueaza…

- Actiune desfasurata de polițiștii rutieri pe linia transportului de persoane In aceasta dimineața, intre orele 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea, impreuna cu politisti ai formatiunilor rutiere si ai Biroului Rutier Focșani au desfasurat, pe drumurile publice din județul Vrancea,…

- In numai 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Ieri, politistii rutieri au organizat si desfasurat actiuni pentru combaterea indisciplinei pietonale si responsabilizarea…

- Politistii rutieri din Capitala au dat in noaptea de vineri spre sambata 21 de amenzi in valoare de peste 15.000 de lei pentru mai multe nereguli. Un sofer beat a facut un accident, ranind un om, și a fugit de la locul faptei.

- Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba: Copiii unei tabere din județ au discutat despre siguranța rutiera și a navigarii pe internet și a consumului de droguri Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba: Copiii unei tabere din județ au discutat despre siguranța rutiera și a navigarii pe internet…