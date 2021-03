Stiri pe aceeasi tema

- Copiii sunt mai vulnerabili la noile tulpini ale coronavirusului care se raspandesc in prezent in Europa, a declarat miercuri pentru TASS Evgheni Timakov, medicul sef al centrului medical "Lider meditini" si specialist in boli infectioase si vaccinuri.

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 crește din nou in toata lumea, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la izolarea populației in case, iar Franta se...

- Anuntata ca o posbilitate pentru data 8 februarie, redeschiderea scolilor este pusa sub semnul intrebarii, in contextul raspandirii noii tulpini a coronavirusului si a masurilor luate in Europa din cauza noii tulpini.

- Uniunea Europeana cere ca deplasarile cetațenilor europeni intre țarile membre sa fie cat mai limitate. Avertizarile vin in contextul noilor tulpini de coronavirus care se raspandesc din ce in ce mai repede. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizeaza ca situația epidemiologica…

- Asta susțin specialiștii de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Intr-un comunicat de presa, Agentia europeana de supraveghere a bolilor arata ca cele trei variante ale coronavirusului care au fost depistate initial in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, reprezinta…

- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va veni și in Romania, noile tulpini urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației, a atras atentia Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Vestea buna este ca actualul vaccin anti-COVID…

- Avertismentul medicilor privind VALUL 3: “Va veni și peste noi, cu noile tulpini!”. Valul trei al pandemiei va veni și peste noi, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. De asemenea, noile tulpini deja aparute…