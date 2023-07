Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-23 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au efectuat acțiuni, pe principalele artere din județ, pe linia combaterii regimului legal de viteza, pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative și pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera. Pentru…

- Miresu Mare – Luni, 24 iulie, la ora 14.30, polițiștii au fost sesizați prin plangere, de catre o femeie de 33 de ani, despre faptul ca fostul soț de 34 de ani a patruns fara drept in locuința sa de domiciliu și a amenințat-o. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe […] Source

- La data de 2 iulie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment produs pe strada Petru Rareș. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un baimarean de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre bulevardul Republicii, inspre strada Garii, a…

- Aseara, 21 iunie, la ora 19.27, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați despre faptul ca un vehicul efectueaza un transport ilegal de material lemnos. Polițiștii au identificat vehiculul in cauza, care avea atașata o remorca, acesta fiind staționat pe drumul care merge inspre localitatea…

- Polițiștii maramureșeni de frontiera au avut de lucru in acest weekend. Aceștia au participat la o acțiune prin care au identificat 3 militari ucraineni, posibil dezertori din razboi, fiind și inarmați. Mai intai, cetațenii ucraineni au fost depistați de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce…

- Activitațile preventive se vor desfașura insa și in perioada urmatoare pentru siguranța fiecarui cetațean. In Saptamana Prevenirii Criminalitații au fost realizate activitați cu cetațeni de diferite categorii sociale. De la copii de gradinița pana la adulți aflați in detenție. Polițiștii de prevenire…

- In baza informațiilor deținute de polițiștii din Tauții Magherauș, in seara de marti, 9 mai, polițiștii de ordine publica baimareni au interceptat pe strada Oituz din municipiu un tanar de 24 de ani din Nistru, pe numele caruia Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru…

- Baia Mare – polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 26 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, concubinul sau de 28 de ani, a agresat-o fizic și a distrus un televizor. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele […] Source