- Peste 4.000 de copii și adulți au participat la evenimentul organizat de Camera Deputaților cu ocazia Zilei Copilului.Intre orele 10.00 și 14.00 au participat la evenimentul organizat de Camera Deputaților cu ocazia Zilei Copilului 4.100 copii și 3.100 adulți, potrivit datelor furnizate de organizatori.La…

- Ziua Copilului este sarbatorita și la Parlament, unde cei mici au posibilitatea de a fi pentru o zi președinte al Camerei Deputaților. Gazda copiilor este chiar Ludovic Orban, șeful Camerei. La un moment dat, o fetița i-a spus lui Ludovic Orban ca ar vrea sa se ajunga cosmonaut și sa ajunga pe Luna,…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a vorbit, marti, cu mai multi copii care au vizitat Palatul Parlamentului, de Ziua Portilor Deschise. Orban s-a fotografiat cu copiii, a dat mana cu ei si chiar le-a recitat cateva versuri ale unui cantec: ”Copiii sunt o minune, in ochii lor ascund o…

- Palatul Parlamentului, vizitat de copii FOTO: www.instagram.com/cameradeputatilor/ View this post on Instagram A post shared by Camera Deputaților (@cameradeputatilor) Este Ziua Copiilor,…

- 1 Iunie a fost sarbatorita la Camera Deputaților prin Ziua Porților Deschise pentru copii. Micuții care au mers sa vada, marți, aceasta aripa a Palatului Parlamentului au fost intampinați de fanfara Jandarmeriei, dar și de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. “E o institutie importanta…

- Mii de parinți și-au adus, astazi, copiii la Parlament. Coada de la intrarea in Casa Poporului a fost de zeci de metri. Cei mici au fost intampinați chiar de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.Pentru o zi, Ludovic Orban și-a cedat scaunul de președinte. El a fost ocupat rand pe rand de…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Rezilienta si Recuperare (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. „Birourile permanente reunite au hotarat convocarea…

- Ceea ce se intampla in aceste zile, in plina stare de alerta de COVID 19, la Senat și Camera Deputaților, este de domeniul incredibilului și sfideaza orice regula de izolare in aceasta perioada. Potrivit surselor Puterea.ro, mai multe femei care asigura funcționarea lifturilor destinate numai senatorilor…