Copiii NU trebuie trataţi cu antibiotice acasă pentru a preveni infectarea cu COVID-19. Recomandarea lui Nelu Tătaru pentru părinţi "Legatura pe care am recomandat-o si o recomand este medicul de familie. Formele asimptomatice sau usor simptomatice pe care le prezinta copiii sunt cele care trebuie gestionate prudent. Sunt protocoale, sunt tratamente pentru fiecare caz in parte, pentru fiecare grupa de varsta si pentru fiecare mod de manifestare. Recomand in continuare... preventia nu se face printr-un antibiotic dat de acasa de parinti. Evaluarea se face de un medic de familie. Fiecare dintre copii se afla in evidenta unui medic de familie. Haideti sa luam legatura cu medicul de familie, mai ales ca avem o… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

