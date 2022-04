Copiii nu pot avea mai mult de trei prenume. Modificări importante privind actele de stare civilă Prenumele declarat la data inregistrarii nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte, conform unui act normativ promulgat de catre președinte, care prevede o serie de modificari privind actele de stare civila. De asemenea, schimbarea numelui și a prenumelui va fi posibila la cerere in mai multe situații, precum atunci cand sunt […] The post Copiii nu pot avea mai mult de trei prenume. Modificari importante privind actele de stare civila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca autoritatile romane au prelungit, marti, un acord in baza caruia copiii cu probleme cardio-vasculare pot fi operati in Romania de catre specialisti din Italia. De asemenea, medicii din Romania sunt instruiti in ceea ce priveste realizarea de operatii…

- Doi romani au incercat sa iasa din tara cu cei trei copii ai lor, pe care i-au ascuns in portbagajul masinii, deoarece nu aveau documente de calatorie valabile pentru acestia. Potrivit unui comunicat al ITPF Timisoara, la data de 13 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, s-a prezentat pentru…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…

- Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni. “Intervenția din noaptea trecuta a durat puțin peste șase ore. Șase ore grele in care trei echipe s-au coordonat perfect in condiții meteo dure. Victima…

- Ministerul Mediului propune mai multe modificari la Programul Rabla pentru electrocasnice, in vederea imbunatatirii programului si atingerea scopului sau. Noile modificari includ eliminarea televizoarelor, reducerea perioadei de utilizare a voucherelor de la 15 zile la 7 zile, și interzicerea participarii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit, luni, intr-o ședința, pentru a analiza unele modificari in ceea ce privește restricțiile din pandemie. Reprezentanții CNSU au transmis ca sunt vizate condițiile de carantinare. „Va informam ca in acest moment a inceput ședința CNSU in care se…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat, vineri, extinderea utilizarii unei doze reduse de vaccin Covid-19 de la Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, informeaza Reuters. Recomandarea vine dupa ce Grupul Consultativ Strategic de Experti (SAGE) in domeniul imunizarii a avut…