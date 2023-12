Copiii îi pot trimite scrisori Moșului prin Poșta Română, iar acesta va răspunde fiecărei scrisori în parte Incepand de vineri, copiii ii pot trimite scrisori Moșului prin Poșta Romana, iar acesta s-a angajat ca va raspunde fiecarei scrisori in parte. Campania „Cutia poștala a lui Moș Craciun” derulata de compania Poșta Romana in perioada 8 – 21 decembrie se desfașoara pentru prima in toata țara. Astfel, vor primi raspunsuri la scrisorile adresate Moșului, pana la data de 21 decembrie, copiii care vor folosi cutiile special amplasate in urmatoarele locații: cele 51 de oficii de distribuire din București, respectiv cele aflate in proximitatea locuinței, cele 26 de oficii de distribuire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

