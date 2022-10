Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert (24,4%) dintre copiii din UE erau expusi riscului de saracie si excluziune sociala anul trecut, comparativ cu 21,1% dintre adulti (18 ani si peste). Cea mai ridicata pondere a copiilor aflati in aceasta situatie o are Romania (41,5%), urmata de Spania (33,4%) si Bulgaria (33%).

- Aproape un sfert (23,6%) dintre liber-profesionistii cu varsta de cel putin 18 ani din Uniunea Europeana erau expusi in 2021 riscului de saracie si excluziune sociala, pe primul loc in UE fiind de departe liber-profesionistii din Romania, in randul carora 70,8% erau expusi acestui risc, arata datele…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

