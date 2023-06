Copiii de astăzi ar putea trăi fără probleme 100 de ani, însă viața lor va fi complet diferită Scenariile despre o viața mai indelungata pentru generațiile urmatoare nu mai țin doar de literatura SF, ci devin subiecte concrete de dezbatere pentru oamenii de știința. Una dintre ipoteze este aceasta: pentru copiii din națiunile mai bogate, varsta de 80 de ani va fi noua varsta de 60 de ani, iar asta inseamna o viața cu multe progrese tehnologice, dar și un mod nou de a gandi despre educație, munca și pensie, scrie National Geographic . Potrivit demografilor, copiii care au astazi pana la 5 ani au cele mai mari șanse de a ajunge la 100 de ani, iar pana in 2050 va fi probabil norma pentru nou-nascuții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

