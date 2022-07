Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu probleme grave de sanatate și parinții acestora nu vor mai fi nevoiți sa mearga odata la doi ani in fața comisiilor pentru protecția copilului ci vor primi un certificat de incadrare valabil pana la 18 ani, potrivit unui Ordin comun al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta ca parintii copiilor cu afectiuni grave - precum boli ale structurilor si functiilor senzoriale, tulburari cronice de metabolism si nutritie, amputatii congenitale sau dobandite ale membrelor, boli ale structurii pielii, afectiuni onologice in perioada de…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Sanatatii au initiat un Ordin comun care stabileste normele de aplicare si criteriile speciale in aceste cazuri, anunta ministrul Firea. Concret, in cazul in care unui copil cu dizabilitati ii sunt eliberate succesiv doua…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Sanatatii au initiat un Ordin comun care stabileste normele de aplicare si criteriile speciale in aceste cazuri, anunta ministrul Firea. Concret, in cazul in care unui copil cu dizabilitati ii sunt eliberate succesiv doua…

- Radu Tuhuț: Ministerul Familiei, condus de PSD, a majorat banii alocați pentru copiii din plasament și din centrele rezidențiale ”Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Sanse, condus colega noastra Gabriela Firea, a majorat de peste 5 ori sumele alocate pentru cheltuielile individuale ale…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, marti, 12 aprilie, ca se bucura ca programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri "Sprijin pentru Romania", si ca in urmatoarele doua-trei luni se vor face primele decontari, iar cuplurile cu astfel de probleme incep procedurile.”Romania…

- Programul de fertilizare in vitro, prin care cuplurilor infertile le vor fi decontați 4.000 de euro , a fost introdus in planul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca in urmatoarele doua-trei luni vor fi facute primele decontari. „Romania trece printr-o…