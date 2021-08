Stiri pe aceeasi tema

- Compania Moderna a anunțat joi ca vaccinul sau contra Covid-19 este eficient in proporție de 93% dupa 4-6 luni de la a doua doza, aproape la fel ca eficacitatea de 94% ce a reieșit dupa primele teste clinice cu acest produs, transmite Reuters.Rezultatele sunt comparabile cu datele publicate de rivalii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) prognozeaza ca persoanele cele mai vulnerabile la COVID-19, cum ar fi varstnicii, vor trebui sa se vaccineze anul pentru a fi protejati impotriva tulpinilor de COVID-19, arata un document intern analizat de Reuters Estimarea este inclusa intr-un document, care…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Un medic din orașul german Bobingen, Augsburg, din landul Bavaria, a fost concediat de la un centru de vaccinare dupa ce a vaccinat impotriva COVID-19 copilul de 9 ani. Tatal fetei a facut plangere la poliție. Medicul este cercetat sub suspiciunea de vatamare fizica rezultata din neglijenta, iar membrii…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat duminica seara, la Digi24, data probabila a demararii etapei de vaccinare la categoria 12-15 ani, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului a autorizat vineri, 28 mai, folosirea serului de la Pfizer pentru aceasta grupa de varsta. „Din 1 iunie vom putea…

- Agentia Europeana a Medicamentului aproba vaccinul Pfizer pentru copiii cu varste intre 12 – 15 ani. Vaccinul impotriva coronavirusului produs de BioNTech / Pfizer poate fi utilizat pentru copiii cu varsta peste 12 ani, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Fiecare stat poate decide daca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Copiii din SUA cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani pot face vaccinul anti-COVID produs de Pfizer / BioNTech, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Vaccinul este in curs de aprobare și in Europa pentru aceasta categorie de varsta și ar urma sa fie administrat adolescenților…