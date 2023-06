Stiri pe aceeasi tema

- Supraviețuire miraculoasa in jungla. Patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, transmite AFP. „O bucurie pentru toata…

- "O bucurie pentru toata țara! Cei patru copii pierduți in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiți in viața", a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, pe contul sau de Twitter. Micuții au fost salvați cu ajutorul unui elicopter.Cei patru frați, in varsta de 13 ani, 9 ani și aproape…

- In cursul serii de marți, polițiștii aradeni au confirmat ca trupul copilului gasit, luni, in Mureș, pe teritoriul Ungariei este cel al lui Robert, una dintre victimele tragediei din județul Timiș, acolo unde o barca de mici dimensiuni s-a rasturnat in raul Mureș, patru persoane fiind date disparute.…

- Procurorii federali solicita instanței ca Jack Teixeira, membru al Garzii Naționale Aeriene din Massachusetts, acuzat de scurgeri de documente militare strict secrete de la Pentagon, sa fie ținut in spatele gratiilor cat timp așteapta inceperea procesului. Anchetatorii afirma ca tanarul ar putea avea…

- Cautarile Madalinei Cojocari continua. Poliția din Cornelius a organizat ieri o petrecere la 12 ani ai fetei și a cerut in continuare ajutor in gasirea minorei. „Am urmat zeci de piste și am cautat in tot statul, și nu doar. Avem speranța ca oamenii vor continua sa vina cu informații”, a spus oficialul,…

- Documente militare si de informatii cu caracter strict secret aparute online, cu detalii ce variaza de la apararea antiaeriana a Ucrainei la agentia de spionaj Mossad din Israel, au determinat oficialii americani sa se straduiasca sa identifice sursa scurgerii de informatii, unii experti occidentali…

