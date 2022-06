Galeria Țiriac Collection ofera acces gratuit copiilor in ziua de 1 iunie, care este Ziua Internaționala a Copilului. Galeria va fi deschisa in ziua de miercuri, 1 iunie, in intervalul orar 12:00 – 19:00. Copiii și tinerii cu varste sub 18 ani vor beneficia de un tur gratuit. In paralel, parinții sau insoțitorii copiilor pot vizita galeria in baza de bilet de acces. Prețul unui bilet pentru adulți este de 20 de lei. Pensionarii vor beneficia de reducere, platind doar 10 lei. Acțiunea reprezinta o oportunitate pentru copiii pasionați de domeniul tehnic de a viziona galeria ce reunește colecția…