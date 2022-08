Copii să se nască, de dotări nu duce lipsă Caransebeşul CARANSEBEȘ – Dupa prima tura de aparate destinate Neonatologiei, din luna iunie, Fundația Vodafone a trimis acum o alta tranșa de aparatura la spitalul din Caransebeș! „Compartimentul de neonatologie din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș a fost dotat cu: 10 paturi nou-nascuți, 2 lampi sterilizare, monitor funcții vitale, injectomat, incubator inchis. Echipamentele sunt achiziționate prin proiectul , iar pana la finalul lunii septembrie 2022 vor mai sosi incubator deschis, masa resuscitare, mese infașat, masa tratament, laringoscop, cantar, lampa fototerapie”, transmit cei de la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

