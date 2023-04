Stiri pe aceeasi tema

Mai mult de jumatate dintre elevi ar pleca din Romania, arata un studiu declarat reprezentativ la nivel national, realizat de organizația Salvați Copiii. Potrivit www.edupedu.ro, care citeaza sondajul publicat, principalele motive sunt oportunitatile pentru educatie (26,3%), neincrederea sau nemultumirea fata de conditiile din tara.

- Mai mult de jumatate dintre copii (55%) vor sa plece din Romania, arata datele unui studiu al organizației Salvati Copiii, prezentat marti, la Senat. Principalele motive pentru care iși doresc sa paraseasca țara sunt oportunitatile pentru educatie (26,3%), neincrederea sau nemultumirea fata de conditiile…

- Jumatate dintre elevii romani devin victime ale situatiilor de violenta fizica si de amenintare sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), asista in calitate de martori (81%) sau recunosc ca au comis ei insisi astfel de fapte (27%), potrivit unei analize a organizatiei Salvati Copiii transmisa,…

- Peste un milion și jumatate de angajati, care sunt platiți cu salariul minim pe economie, ar putea caștiga mai mult. Romania mai are la dispoziție un an sa creasca venitul minim la un nivel adecvat, cerut de Uniunea Europeana.

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona.El…

- Grecia a fost singura țara din UE care a reușit obiectivul de a reduce accidentele rutiere mortale cu un procent mai mare de 50% in 2020, comparativ cu 2010. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Anul care s-a incheiat a fost fantastic pentru Romania la olimpiadele internationale, unde s-a clasat prima in Europa. In contrast, la testele PISA, care refecta nivelul mediu general de pregatire al elevilor, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Romania este cea mai bine plasata tara…