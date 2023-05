Copaci căzuți, ploi torențiale, dar și grindină. ANM anunță o vreme extremă duminică Alerta de vreme rea in Romania. Sunt așteptate ploi torențiale, vant rafalos, dar și posibile caderi de grindina. Asta dupa ce noaptea trecuta, vremea a facut ravagii. O furtuna de cateva minute a facut prapad in Ramnicu Valcea, Cluj si Vaslui. Ploaia torențiala a fost insoțita de grindina. Apa s-a adunat pe strazile orașului, iar localnicii au filmat și distribuit imaginile pe Facebook. Vijeliile au doborat mai mulți copaci și au blocat traficul sau au avariat mașini. Avand in vedere intreaga situație, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit pentru indepartarea unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

