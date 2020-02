Copaci căzuți în Parâng Mai mulți arbori au fost culcați la pamant, in stațiunea montana Parang, de vantul puternic. Nopțile trecute, zona montana s-a aflat sub cod roșu de vant. Rafalele puternice au doborat arborii pe partiile de schi. Cei din domeniul schiabil, alaturi de salvamontișii din Parang degajeaza partiile de schi, astfel incat sporturile de iarna sa fie practicate in siguranța și in condiții optime. In Parang stratul de zapada depașește 12 centimetri. Mai multe partii de schi au fost amenajate pentru practicarea sporturilor de iarna. Colaborator Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de copaci au cazut pe carosabil in noaptea de miercuri spre joi in judetul Prahova, unele localitati au ramas fara curent electric, iar scolile au fost inchise in Cheia, Izvoarele, Draganesti si Sinaia, a informat ISU Prahova. "Codurile rosu si portocaliu care afecteaza judetul au produs efecte…

- Peste 130 de copaci au cazut pe carosabil in noaptea de miercuri spre joi in judetul Prahova, unele localitati au ramas fara curent electric, iar scolile au fost inchise in Cheia, Izvoarele, Draganesti si Sinaia, a informat ISU Prahova, potrivit Agerpres. "Codurile rosu si portocaliu care afecteaza…

- Ninsorile abundente care au abatut asupra Bucureștiului și județului Ilfov au generat probleme foarte mari. Conform ISUBIF, in aceasta noapte s-au inregistrat 106 intervenții pentru copaci rupți, semafoare cazute și zeci de copaci rupți. Bilanțul este valabil pentru ora 05.00, dar echipajele ISUBIF…

- Salvamontistii au intervenit, in perioada vacantei scolare si a sarbatorilor de iarna, la peste 1.300 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 1.350 de persoane, a anuntat miercuri, intr-un comunicat de presa, presedintele Asociatiei Nationale…

- Zeci de mii de persoane au ales sa petreaca sarbatorile de iarna pe partiile din stațiunea montana Straja. Condițiile excelente de schi i-au determinat pe turiști sa vina in stațiunea montana din Valea Jiului. De la un sezon la altul, Straja inregistreaza noi recorduri. In perioada 20 decembrie 2019…

- Locuitorii Moscovei se intreaba unde le-a fugit iarna, in timp ce traiesc cea mai calda luna decembrie din istorie, potrivit Reuters. Este pentru prima data dupa 133 de ani, de cand se fac masuratori meteorologice, cand capitala Rusiei nu este acoperita de zapada in aceasta perioada a anului. Meteorologii…

- Stațiunea montana Parang devine atractiva pentru investitori. Un apres-ski va fi realizat in stațiunea montana. Consiliul Local a aprobat inchirierea prin licitație publica a unei suprafețe de 100 de metir patrați de teren. Unul din motivele pentru care s-a aprobat inchirierea terenului este acela…

- Autoritațile locale din comuna Cerbal s-au pregatit pentru sezonul de iarna, asigurandu-se ca au utilajul necesar pentru intervenția in cazul depunerii zapezii. Aceștia au accesat fonduri europene și au achiziționat un utilaj multifuncțional. Este vorba de un utilaj multifunctional 4X4 – dotat…