- CFR Calatori anunta, vineri, ca nu exista tensiune in linia de contact pe relatia Orsova – Gura Vaii, circulația a trei trenuri fiind afectata. Iar, un copac a cazut pe linia de contact a CFR, pe relatia Rastolita – Lunca Bradului, doua trenuri fiind oprite pe traseu. Urmare lipsa tensiune in linia…

- ”Urmare lipsa tensiune in linia de contact pe relatia Orsova – Gura Vaii, este afectata circulatia urmatoarelor trenuri: • IR 79 Budapesta – Bucuresti Nord stationeaza in Orsova de la ora 02.15 • IR 78 Bucuresti Nord – Budapesta –stationeaza in Severin de la ora 04.35 • IR 1990 Mangalia – Timisoara…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar pe relatia Augustin Racos – Rupea este intrerupt temporar, deoarece este necesara interventia, cu drezina pantograf, in statia Racos, pentru inlocuirea unor elemente de sustinere a firului de contact si de repozitionare a acestuia”,…

- ”In cursul diminetii, trenul IR 1824, care circula in relatia Deva – Bucuresti Nord, a avut o stationare temporara, de cca. 100 de minute, deoarece a fost necesara interventia cu o drezina pantograf pe intervalul Merisor – Banita, pentru inlaturarea unui copac cazut in gabarit si remedierea deranjamentului…

- Rusia se asteapta sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. El l-a primit – foarte cordial – pe omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, venit la…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, sambata dupa-amiaza, pe drumul national 1 – E 60 intre Ploiesti si Brasov, in zona comunei prahovene Cornu, dupa ce un copac a cazut pe carosabil, blocand o banda a drumului. Politia Prahova anunta, sambata dupa-amiaza, ca politistii au fost sesizati cu privire…

- Circulația trenurilor este blocata in partea de nord a județului Mureș dupa ce mai multe crengi au avariat linia de contact. In prezent echipele de intervenție opereaza la fața locului, fara a se putea estima in cat timp va fi reluata deplasarea garniturilor. Conform Companiei Nationale de Cai Ferate…

- Trei trenuri asteptate in Gara de Nord au, miercuri, intarzieri de peste 180 de minute. ”Cele 3 trenuri au inregistrat intarzieri din cauza unor fluctuatii de tensiune inregistrate in linia de contact, in prima parte a acestei dimineti, pe distanta Vadu Lat – Gradinari – Chiajna Bucurestii Noi”, anunta…