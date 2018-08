UPDATE – ora 15:13 Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, spune ca exista o singura arma disparuta, un pistol pe care il avea in dotare femeia jandarm lovita in timpul mitingului. ‘Avem o singura arma disparuta. Este un pistol care este in dotarea Jandarmeriei. (…) Colega noastra il avea in dotare’, a declarat joi, la TVR 1, Cazan. El a afirmat ca discutia in cazul femeii jandarm a fost dusa ‘pe o pista gresita’. ‘Din punctul meu de vedere, discutia s-a dus pe o pista gresita. (…) Eu, personal, si noi, in general, ne bucuram…