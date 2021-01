Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva noului coronavirus, medicul militar Valeriu Gheorghita, a anuntat ca prima transa de vaccin de la Moderna este asteptata sa soseasca miercuri in Romania, informeaza Agerpres.Aproximativ 14.000 de doze de vaccin Moderna ar urma sa ajunga in Romania…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a enumerat, la Digi24, care sunt persoanele care intra in etapa a doua de vaccinare. Primele doze din cel de-al doilea vaccin disponibil, cel al companiei Moderna, vor ajunge in țara noastra miercuri, a mai spus Gheorghița. Peste…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat, sambata, ca dozele pleaca din aceasta seara de la Institutul Cantacuzino catre cele 10 centre din țara. Acesta a mai anunțat ca prima persoana vaccinata va fi de la Institutul Matei Balș.„Aceste 10.000 de doze din aceasta…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a declarat vineri ca in categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID nu au fost inclusi si copiii sub 16 ani, pentru ca „nu exista o indicatie de utilizare” si „o recomandare la acest moment”.

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz". El spune ca principalul centru de stocare…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca tinerii cu varste sub 18 ani si persoanele cu boli cronice grave si in stadii terminale nu vor fi imunizati, intrucat nu exista studii certe cu privire la aceste categorii…

- Personalul din invațamant are prioritate la vaccinare, potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania. Acesta a spus pentru Stirile ProTV care sunt domeniile de “activitați critice” incluse in al primul val de vaccinare cel care cuprinde domeniile…