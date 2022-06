Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului organizeaza, in perioada 27 iunie – 1 iulie a.c., a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Potrivit ministrului Antreprenoriatului, Constantin Daniel Cadariu, actiunea ...

- Procedura FINALA de implementare a Start-Up Nation, trimisa la publicare. Cați bani se dau pentru inființarea unui loc de munca Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a trimis spre publicare la Monitorul Oficial procedura finala de implementare a programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor…

- Am participat astazi, 17 iunie 2022, la intalnirea cu Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, aflat in vizita de lucru la Deva. La intalnire au fost prezenți Lucian Ioan Rus, Secretar de Stat in Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Prefectul Județului…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a facut publica lista cu statusul solicitanților pentru programul IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), conform evaluarii realizate automat de sistem. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare a fost deschisa timp de 6 zile, in perioada 26-31…

- Sase plaje romanești au primit eticheta Steagul Albastru pentru sezonul turistic 2022, anunta Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Instituția prezinta si lista acestor plaje, una fiind din Mamaia, cate doua din Navodari si Eforie si o alta din Olimp. „Sase plaje romanesti au primit distinctia…

- Municipiul Suceava a fost inscris in competiția „Destinația anului 2022", prezentata de Prima TV și susținuta de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului impreuna cu Alianța Pentru Turism.Perioada de nominalizare de catre public a destinațiilor preferate s-a incheiat, urmand sa fie ...

- Intr-o informare data publicitatii vineri, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta procedura de implementare a Programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, program cunoscut sub denumirea „Start-Up Nation-Romania” a fost avizata in cadrul CCDIMM. Potrivit…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din Romania au organizat, in Turcia, la Istanbul, in data de 31 martie, Forumul de afaceri și investiții Romania – Turcia, eveniment desfașurat in marja celei de-a XXVII-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale…