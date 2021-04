Stiri pe aceeasi tema

- Prețul coșului de cumparaturi pentru masa de Paști este similar cu cel de anul trecut , susțin reprezentanții Cooperativei Țara Mea, chiar daca anumite produse s-au scumpit in 2021. Pentru o parte dintre produse, preturile au avut o creștere ușoara, de 2-10% in plus fața de anul trecut. Dupa un an dificil…

- Cooperativa Tara Mea a a facut un mercurial al coșului de cumparaturi pentru masa de Paști similar la cost cu cel de anul trecut. Asta, deși toate prețurile materiilor prime s-au majorat in acest an. Pentru o parte dintre produse, prețurile au avut o creștere de 2%-10% fața de anul trecut. Costul total…

- Romanii din Diaspora se intorc acasa pentru Sarbatorile Pascale, astfel ca 56% dintre biletele de avion vandute cu date de calatorie in preajma Pastelui au ca destinatie Romania, potrivit datelor agentiei online de turism Vola.ro, potrivit careia biletele de avion pentru Italia sau Marea Britanie…

- A fost actualizata noua lista state cu risc epidemiologic ridicat – 02.04.2021 pentru care se impune carantina la sosirea in Romania. Potrivit Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe lista se regasesc tari ca Bulgaria, Italia, Franta, Ungaria, Cehia, Austria, Belgia, Olanda, Turcia, Republica…

- Costul cu forța de munca la nivelul țarilor Uniunii Europene a variat anul trecut între 6,5 euro și 45,8 euro pe ora, relateaza Haberler, citat de Rador. Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele referitoare la costurile orare ale forței de munca în cele 27 de state…

- “In acest moment pretul mielului in viu la poarta fermei este de 14-15 lei pe kilogram, pretul este la acelasi nivel cu cel inregistrat anul trecut. Pretul acesta se practica peste tot in tara. In schimb fermierii au de pierdut deoarece pretul furajelor a fost dublu fata de cel de anul trecut”, a declarat…

- Pretul carnii de miel la poarta fermei in acest an este de 14-15 lei pe kilogram, cost similar cu cel din 2019, au declarat, pentru News.ro, crescatorii de oi, care sunt nemultumiti ca preturile furajelor si medicamentelor pentru animale au crescut. Pretul carnii de miel nu se va modifica in preajma…

- In Germania, incidența la șapte zile a depasit din nou suta de cazuri de infectare cu SARS Cov 2 la o suta de mii de locuitori. Este de așteptat ca luni, la intalnirea cancelarului Merkel cu șefii celor 16 landuri, sa se decida revenirea la lockdown. Institutul german pentru boli infectioase a raportat…