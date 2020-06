Stiri pe aceeasi tema

- 559 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, politistii si jandarmii au depistat, in ultimele 24 de ore, 369 de persoane care…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 422 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.031 la linia TELVERDE 0800 800 358 , deschisa special pentru informarea cetatenilor. Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 519 de dosare penale, sub aspectul savarsirii…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 19.911 persoane, alte 47.139 de persoane fiind in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, de la intrarea in vigoare a Ordonantei…

- Un numar de 401 de dosare penale au fost intocmite, pana in prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, a anuntat, miercuri, Grupul de Comunicare…

- Peste 2.000 de romani care nu au respectat perioada de autoizolare au fost puși in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a ordonantelor militare. De asemenea, aproape 400 s-au ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit datelor comunicate de Grupul de Comunicare…

- Polițiștii au fost verificat 75.633 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina. Acțiunile au avut ca rezultate intocmirea a 12 dosare penale, privind zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii au verificat și respectarea interdicțiilor impuse persoanelor aflate in izolare sau carantina…

- Politistii au intocmit 18 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in ultimele 24 de ore, informeaza IGPR, potrivit Agerpres. De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost intocmite 229 de dosare penale pe baza art. 352 Cod Penal, privind zadarnicirea combaterii bolilor, mai arata…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, sambata, ca 117 dosare penale au fost deschise in Romania pentru zadarnicirea combaterii bolilor. De asemenea, 329 de persoane au fost sancționate pentru...