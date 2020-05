Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prezentei la Chisinau, in cadrul delegatiei Romaniei care acorda sprijin medical Republicii Moldova in scopul limitarii efectelor raspandirii COVID 19, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut o discutie telefonica cu omologul sau, Alexandru Pinzari.Cei doi ministri au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2.Potrivit MAE,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, marti, in regim de videoconferinta, la reuniunea trilaterala Romania - Polonia - Turcia, la nivelul ministrilor de Externe, alaturi de omologul polon, Jacek Czaputowicz, si cel turc, Mevlut Cavusoglu, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire telefonica cu omologul eston, Urmas Reinsalu, la solicitarea partii estone, iar Initiativa celor Trei Mari a fost unul dintre subiectele abordate de catre cei doi oficiali, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu noul ministru al Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, si a discutat cu acesta despre situatia minoritatii romane din tara vecina, dar si despre faptul ca Romania sustine aspiratiile euro-atlantice ale Ucrainei.…

- In continuarea eforturilor Ministerului Afacerilor Externe pentru asistarea cetatenilor romani in contextul masurilor restrictive impuse de tot mai multe state in vederea gestionarii epidemiei de COVID 19, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut marti, 17 martie 2020, o convorbire telefonica…