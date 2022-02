Poliția canadiana a facut, joi, 17 februarie, la orele serii, primele arestari țintite in randul liderilor „Convoiului libertații”, mișcarea impotriva masurilor sanitare care blocheaza strazile din Ottawa de aproape trei saptamani. „Daca vreți sa plecați, acum este momentul”, le-a spus protestatarilor șeful interimar al poliției din Ottawa, Steve Bell, joi dupa-amiaza, avertizand ca acest weekend […] The post „Convoiul libertații”. Poliția din Ottawa i-a arestat pe liderii mișcarii. Capitala Canadei, asediata de forțele de ordine (VIDEO) first appeared on Ziarul National .