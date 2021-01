Controverse: Portugalia a votat pentru legalizarea eutanasiei

Parlamentul Portugaliei a votat vineri pentru legalizarea eutanasiei, aceasta tara urmand sa devina cea de a saptea din lume care face acest lucru. Procedura le va permite pacientilor in faza terminala a bolii sa obtina asistenta din partea unui medic pentru a-si pune capat vietii, potrivit Reuters. Persoanele de peste 18 ani vor putea sa solicite asistenta pentru a-si pune capat zilelor daca se afla in faza terminala si sufera de o durere “persistenta” si “insuportabila”, cu exceptia cazului in care se considera ca nu au discernamantul necesar pentru a lua o astfel de decizie.Acest proces va…