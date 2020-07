Controverse în Germania privind legăturile dintre poliţie şi mişcarea de extremă-dreaptă Autoritatile germane trebuie sa faca fata unui numar tot mare de acuzatii de proximitate între politie si miscarea de extrema-dreapta, în urma amenintarilor cu moartea trimise mai multor responsabili politici, comenteaza AFP, potrivit Agerpres.

Polemica a luat dimensiuni dupa dezvaluiri aratând ca un calculator al politiei din Frankfurt, landul Hessa, a fost utilizat pentru a cauta datele personale ale unei responsabile politice de stânga din regiunea respectiva.

Persoana în cauza, Janine Wissler, a primit mai multe scrisori si e-mailuri continând amenintari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

