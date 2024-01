Un grup de cadre universitare si medici de rang inalt care lucreaza in domeniul dependentelor i-au scris ministrului francez al sanatatii pentru a-i spune ca statul nu face destul pentru a avertiza populatia in privinta riscurilor legate de consumul de alcool. Prin urmare, spun ei, guvernul ar trebui sa sprijine o campanie prin care sa incurajeze o luna fara alcool la inceputul anului. Conceptul de „Dry January” (ianuarie pe sec – n.r.), care a inceput in Marea Britanie in urma cu 10 ani, a fost introdus in Franta in 2020 sub numele de „defi de janvier”, adica provocarea lunii ianuarie, fiind…