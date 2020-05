CONTROVERSE cu măștile din China. Document exploziv de la Uniunea Europeană Oficialii din sanatate au revocat autorizatia pentru producerea de masti pentru mai bine de 60 de producatori din China, dupa ce acestia nu au intrunit standardele de protectie pentru lucratorii din linia intai. FDA, autoritatea principala din domeniul sanatatii din SUA, a permis importurile, bazându-se pe datele de la companii. În mod normal, mastile sunt testate si certificate de o divizie a Centrului pentru Prevenirea Bolilor înainte de a fi vândute în SUA, însa de aceasta data, din cauza pandemiei si a crizei generate de aceasta, s-a trecut peste… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au inceput sa fie produse și maști de protecție obișnuite. Incepand cu 16 mai, purtarea acestora in transportul in comun si in spațiile publice inchise va fi obligatorie. Citește și: Uber obliga soferii si pasagerii sa poarte masti de protectie Ministrul economiei, impreuna…

- Specula cu echipamente medicale poate primi o grea lovitura. In prima fabrica din Romania care produce maști de protecție, absolut necesare pentru populație, dar și pentru personalul medical, aflat in prima line a luptei cu raspandirea COVID-19, se confecționeaza o masca pe secunda. Evz.ro a aflat detalii…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut miercuri în Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungând la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamâni de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul…

- Cele doua milioane de masti cumparate de Finlanda din China cu scopul de a proteja in fata noului coronavirus nu sunt potrivite pentru utilizarea in spital.Motivul? Finlandezii au descoperit ca mastile aduse din China nu respecta normele de protectie impotriva coronavirusului pentru a fi folosite."Este…

- Mastile nu reprezinta „solutia miracol” contra pandemiei de Covid-19 iar folosirea lor generalizata la nivelul populatiei nu este justificata decât daca celelalte masuri sunt imposibil sau dificil de pus în practica, a estimat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei…

- Angajatii spitalelor din Wuhan si-au dat jos mastile dupa ce ultimul spital temporar a fost inchis. Imaginile devenite virale surprind angajați cu zambetul de buze, potrivit Mediafax.Inregistrarea video publicata pe Twitter, devenita virala, arata un numar de angajati cu zambetul pe buze.…

- Administratia presedintelui Donald trump analizeaza daca se se foloseasca de prerogativele speciale conferite de Legea Productiei pentru Aparare pentru a extinde rapid fabricarea de masti si echipamente de protectie pentru combaterea coronavirusului in Statele Unite, au declarat doi oficiali citati…

- Frank-Walter Steinmeier, presedintele Germaniei, a pledat, în discursul rostit la începerea Conferintei de Securitate de la München, pentru intensificarea cooperarii Uniunii Europene cu Rusia, criticând abordarea unilaterala a Administratiei Trump. „Avem…