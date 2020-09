Cele doua parti si-au stabilit ca obiectiv, dupa divortul lor la inceputul anului, sa incheie un acord de liber-schimb pana in octombrie, pentru a evita un ”no deal” potential devastator din punct de vedere economic la 1 ianuarie 2021. Negocieri in acest sens au fost reluate marti la Bruxelles - a noua runda -, dupa ce primele opt nu au condus la niciun progres major, iar tensiunea a crescut cu un nivel in septembrie, dupa ce Boris Johnson a prezentat acest proiect de lege care incalca acordul divortului. Textul, care incalca potrivit marturiei Londrei dreptul international, a fost adoptat marti…