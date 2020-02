Controversata OUG pe Sanatate, publicata in Monitorul Oficial. La ce se refera

The Dead Daisies vor deschide concertul Judas Priest

Judas Priest revin la Bucuresti pe 21 iulie 2020 la Arenele Romane in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years! In deschidere vor urca pe scena The Dead Daisies The Dead Daisies este un supergrup format in Australia, la Sydney, bazele acestuia fiind puse de David Lowly. De-a lungul timpului… [citeste mai departe]