- Un barbat condamnat pentru trafic de persoane si eliberat conditionat a fost impuscat ieri de politie, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele unor echipaje aflate in urmarirea sa. El a decedat ulterior. Incidentul s-a petrecut ieri dupa-amiaza pe raza orasului Flamanzi. Barbatul, in varsta…

- O urmarire de peste 80 de kilometri, din județul Iași in județul Botoșani, s-a sfarșit tragic pentru un șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor.Barbatul de 34 de ani a demarat ca la curse cand i-a vazut pe agenți.Individul a trecut și prin cateva baraje ale poliției. In cele din urma, agenții…

- Barbatul care a murit dupa ce a fost impușcat de agenți, joi, in Botoșani, pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, avea un cazier patat. Acesta este un fost deținut, condamnat in anul 2015 la șase ani de inchisoare pentru trafic de minori și de persoane și eliberat doi ani mai tarziu,…

- Barbatul urmarit de polițiști, care a refuzat sa opreasca, a fost impuscat, dupa o urmarire ca-n filme, iar rana a fost mortala. Polițiștii au tras focuri de avertisment, apoi in cauciucuri pe care nu le-au nimerit. Fugarul, banuit ca e beat și pune in pericol vieți, a incercat sa forțeze un baraj al…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost impușcat, joi, in Botoșani, de polițiștii care il urmareau in trafic. Din primele informații, barbatul se afla la volanul unei mașini și a fugit de polițiștii care il urmareau. Șoferul ar fi reușit sa iasa din Iași și a ajuns pana in Botoșani, fiind urmarit […]…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, joi, un echipaj de politie de pe raza orasului Flamanzi a fost sesizat de politisti din cadrul IPJ Iasi despre faptul ca se afla in urmarirea unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalele acestora si exista…