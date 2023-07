Stiri pe aceeasi tema

- Abia numit la carma echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf trebuie sa pregateasca deja un prim meci extrem de important. Stiinta o va intalni pe CFR Cluj, duminica, de la ora 21.30, in Gruia, iar optimismul nu-i lipseste noului antrenor. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj! „Este…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au organizat astazi o conferinta de presa in care au oficializat numirea lui Laurentiu Reghecampf in functia de antrenor principal. Amfitrion a fost Ovidiu Costesin, directorul general al Stiintei, care in scurta interventia a subliniat ca toata lumea in pune…

- CFR Cluj a fost invinsa de Farul, scor 1-2, iar Universitatea Craiova a cedat 0-1 in fața lui Sepsi. Eugen Neagoe crede ca jucatorii lui nu au fost suficient de concentrați și da vina pe declarațiilor aparute in ultimele zile. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in…

- Prestația arbitrului, Radu Petrescu, din meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, incheiat la egalitate, scor 1-1, l-a determinat pe patronul Neluțu Varga sa declare ca se retrage din fotbal.Dupa prestația arbitrilor din meciul disputat in Gruia, Ioan Varga a declarat ca motivul pentru care…

- CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, 1-1. La final, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a acuzat in termeni duri arbitrajul brigazii conduse de Radu Petrescu. La finalul meciului din Gruia, Adrian Porumboiu, fost arbitru și fost finanțator, a analizat cele mai importante decizii…

- Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, a fost foarte nervos pe arbitraj si pe VAR dupa meciul terminat la egalitate duminica, in Gruia, scor 1-1 cu echipa CS Universitatea Craiova.„Ce sa mai spun? Sapte din sapte. Ne-au ciuruit. Ne-au curatat! Toate deciziile VAR sunt impotriva lui CFR. De…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat egalul dintre olteni și CFR Cluj, scor 1-1, din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie crede ca formația pe care o pregatește ar fi trebuit sa plece acasa cu toate cele 3 puncte. De asemenea, Neagoe…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova . Faza controversata in minutul 27 al meciului din Gruia, in urma careia Dan Petrescu a facut o criza de nervi și a luat cartonaș galben. Ce s-a intamplat? Andrei Ivan l-a luat pe sus pe Boateng, in jucamatea CFR-ulșui de teren. Atacantul oltenilor s-a dus cu piciorul…