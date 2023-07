Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politician si om de afaceri Dumitru Puzdrea, in varsta de 81 de ani, a fost gasit mort in casa. Cea care a sunat la salvare a fost sotia sa. Politia a deschis dosar penal de moarte suspecta. Citește și: Dupa explozia instalatiei de lavanda, un copil din Argeș are arsuri grave! El și fratele […]

- Dacia oprește temporar, din nou, uzina din Mioveni Uzina Vehicule Dacia inchide, din nou, temporar, pe 30 iunie, producția de la Mioveni, pentru o zi, motivul fiind criza de componente, potrivit unui anunț transmis angajaților. Vor fi desfașurate activitați pe mai multe domenii, in mod excepțional:…

- In ultimele zile a aparut informația ca Dani Coman se va desparți de FC Hermannstadt, urmand sa devina președinte la FC Argeș. In urma informațiilor, Hermannstadt a anunțat, prin intermediul unui comunicat, care este situația fostului portar. Citește și: 24 iunie 1979: FC Argeș devenea pentru a doua…

- O tanara de 31 de ani din Merișani, judetul Arges, care joi si-a lasat cainele inchis intr-o masina, este cercetata penal pentru uciderea animalelor, cu intentie, fara drept. O patrula a politiei a vazut animalul inchis in autoturism, pompierii au spart un geam al masinii, iar cainele a fost dus la…

- Medicamentele expirate vor putea fi predate la spitale, care se vor ocupa de eliminarea lor Pentru a reduce sau chiar elimina poluarea apei și a solului cu substanțe provenite din industria farmaceutica, medicamentele expirate vor fi colectate la spitale, indiferent daca sunt de stat sau private, acestea…

- Incepe construcția tunelurilor pe autostrada Lugoj-Deva. Vor fi sapate dupa o metoda inovativa austriaca. PORR și UMB, cele doua companii de construcții responsabile de lucrarile de pe Autostrazile Sibiu-Pitești (Lotul 4) și A1 Lugoj-Deva, au decis sa utilizeze metoda NATM (New Austrian Tunneling…

- Pirotehniștii ISU Argeș au intervenit sambata intr-o gradina din Curtea de Argeș pentru a ridica și distruge muniție din Primul Razboi Mondial, descoperite in timpul unor sapaturi intr-o gradina. In pamant a fost gasita și o arma.

- Gospodinele din Sibiu respecta cu sfințenie rețeta preparatului vedeta pentru masa de Paște. In spatele cozonacilor perfecți sta și o rețeta unica, cunoscuta doar in satul Alamor din comuna Loamneș.„In laptele fiert, punem o manuța de sare, punem zahar, tot așa, ca trebuie cu randuiala, sa nu fie prea…