Controlul populației merge înainte. Bani și ajutor doar pentru vaccinați Controlul populației merge inainte, cu și mai mult elan dupa obediența observata in timpul pandemiei Covid-19. Izolarea și vaccinarea obligatorie au fost studii de piața, iar rezultatele, peste așteptari, permit continuarea cu planul de supunere totala a omenirii. Cand s-a vorbit despre el, programul unui venit de baza universal parea (ONU și Organizația Mondiala a […] The post Controlul populației merge inainte. Bani și ajutor doar pentru vaccinați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

