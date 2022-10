Stiri pe aceeasi tema

- Sunt sanse mai bune ca Romania sa fie primita in Schengen, dar nu exista o garanție, a declarat președintele Klaus Iohannis. Romania va fi evaluata suplimentar in perioada urmatoare, la solicitarea autoritaților de la București, in speranta unui raspuns pozitiv.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, pentru purtare abuziva, in cazul adjunctului IPJ Caras-Severin care ar fi amenintat mai multi politisti pentru ca au amendat transportatorii pentru ca au incalcat legislatia. “In urma verificarilor…

- Klaus Iohannis s-a suparat pe Lucian Bode și achiziția de milioane de lei pentru mainile de poliție de la reprezentantul BMW in Romania, care este și prietenul președintelui, Michael Schmidt. Șeful statului a cerut anchete „la sange” despre cum s-a facut licitația de 98 de milioane de lei, despre care…

- Lucian Bode a declarat agenției spaniole de știri EFE ca obiectivul primordial al Romaniei este aderarea la spațiul Schengen, dupa ce a petrecut mai mult de unsprezece ani respectand cerințele impuse, scrie euroefe.euractiv.es. Ministrul roman de Interne a spus ca Romania asigura securitatea a 2070…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode, in ședința organizata, marți dimineața, inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…