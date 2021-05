Control inopinat privind vehiculele scoase din uz. Au fost aplicate amenzi de zeci de mii de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de salubrizare din comuna Comana a facut un depozit ilegal de deșeuri menajere in apropierea raului Argeș. Descoperirea a fost facuta de comisarii Garzii de Mediu care au amendat primaria cu 150.000 de lei și au facut o sesizare penala, relateaza Mediafax. O echipa de comisari a…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 – 2021, administratiilor locale din municipiul Bucuresti. Astfel, in perioada mentionata, comisarii Garzii au aplicat Primariei Generale a Capitalei trei amenzi, insumand 115.000 lei, pentru…

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 - 2021, administratiilor locale din Municipiul Bucuresti, conform datelor publicate de institutie.

- Garda Naționala de Mediu a anunțat marți ca in perioada 2020-2021 a dat amenzi in valoare de aproape 2 milioane de lei administrației locale și operatorilor de salubritate din Capitala, in urma unor controale care au vizat calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, relateaza Mediafax. Potrivit…

- Garda Nationala de Mediu are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului. Comisariatul Județean Iasi al Garzii Naționale de Mediu este la nivel teritorial o structura de inspecție si control…

- Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David, președintele partidului PLUS, filiala Alba, a fost propua de catre…

- In primele doua luni ale anului 2021, Comisariatul Judetean Buzau al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 80 de inspectii, din care 16 au fost inspectii planificate si 64 neplanificate. Dintre cele neplanificate, un numar de 36 au avut la baza sesizari sau petitii, multe vizand primarii…

- In luna februarie a anului 2020, Uniunea Salvați Romania – Filiala Baia Mare a descoperit ca Primaria municipiului, printr-un serviciu al sau (SPAU – Serviciul Public Ambient Urban) depoziteaza deșeuri pe o rampa de gunoi neautorizata. Cu toate ca existența gropii de gunoi ilegale este cunoscuta de…